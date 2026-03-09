Good News: राजस्थान के 1402 गांवों में पहुंचेगा पानी, 1.5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ, 3523 करोड़ की योजना का भूमि पूजन

करीब 3523.16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना से बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों के 1402 गांवों के 1 लाख 52 हजार 436 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के पूरा होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर नल कनेक्शन के जरिए पानी पहुंच सकेगा। परियोजना को पांच पैकेज में विभाजित किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने पर तीनों जिलों के सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।