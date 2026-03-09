अंगदान का महत्व समझाया, बीमारियों से बचाव के तरीके बताए

झालावाड़। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन शताब्दी पर्व के तहत रविवार को झालावाड़ के खेल संकुल परिसर में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में शहरवासी उमड़ पड़े। शिविर में लोगों को अंगदान, देहदान, नेत्रदान और रक्तदान का महत्व बताया गया।

विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के तरीके बताए, वहीं विभिन्न रोगों के बारे में परामर्श दिया। शिविर में आए लोगों की कई तरह की निशुल्क जांच भी की गई। शिविर का उद्घाटन झालावाड़ मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. संजय पोरवाल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. साजिद खान ने किया। इस अवसर पर करीब दो दर्जन चिकित्सकों ने शहर के करीब आठ सौ लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया और चिकित्सकीय परामर्श दिया। सभी आयुवर्ग के पुरूष, महिलाएं, युवतियां, खिलाड़ी और बच्चों ने चिकित्सकों से अपनी शंकाओं का समाधान किया। राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित शिविर में आत्माराम जन सेवा संस्थान और सुप्रभात टीम सहभागी रही।