Gold-Silver Price Hike: महंगा हुआ सोना-चांदी, अंगूठी-चेन की जगह ऐसे कर रहे निवेश, झालावाड़ सर्राफा बाजार में बढ़ी भीड़

दुकानदार दीपक सोनी व श्याम सोनी ने बताया कि बाजार में मंगलसूत्र, पायल, कंदोरा, टिकला जैसे पारंपरिक आभूषणों की खरीदारी की जा रही है। भले ही दाम बढ़ गए हों, लेकिन लोग बेटी की शादी में शगुन के रूप में सोना देना जरूरी मानते हैं। सर्राफा व्यापारियों रूद्र सोनी ने बताया कि कई ग्राहक जरूरत के अनुसार हल्के वजन के आभूषण खरीद रहे हैं, साथ ही अपने दामाद को सगाई में सोने की चेन देने में कटौती कर ली है, वह शगुन के तौर पर अंगूठी दे रहे हैं।