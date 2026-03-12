Jhalawar Murder: पत्नी पर अवैध संबंधों का शक, पति ने युवक की आंखों में मिर्ची डालकर मारे थे ताबड़तोड़ चाकू

Court Order In Rajasthan Murder: पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश गौरव शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।