Rajasthan News : सरकारी स्कूल प्रिंसिपल की गज़ब की अनूठी पहल, जानकार आप भी कहेंगे ‘वाह’! देखें VIDEO और तस्वीरें

12 मार्च का दिन केराप गाँव के इतिहास में दर्ज हो गया। जब गाँव के पास हेलीकॉप्टर उतरा, तो पूरा गाँव उसे देखने उमड़ पड़ा। रंजना नायक, ज्योति मेघवाल और खुशी मेघवाल जब हेलीकॉप्टर में बैठीं, तो उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था।



छात्राओं ने भावुक होते हुए कहा, "हमने कभी नहीं सोचा था कि एक टेस्ट में पास होने पर हमें इतनी बड़ी सौगात मिलेगी। हमारे लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है।"