Jhalawar News: दो हिस्सों में मासूम की रीढ़ की हड्डी, डॉक्टरों ने 6 घंटे तक जटिल ऑपरेशन कर दी नई जिंदगी

झालावाड़। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में अब बड़े-बड़े ऑपरेशन होने लगे हैं। यहां न्यूरो सर्जरी विभाग में एक तीन वर्षीय बच्चे की दो भागों में रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया है। अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। जिले के भवानीमंडी के 3 वर्षीय दिव्यांश की रीढ़ की हड्डी जन्म से ही टेढ़ी-मेढ़ी होने के साथ ही दो भागों में थी, जिसका उसके माता-पिता को जन्म से ही पता था।