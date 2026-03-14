Rajasthan Infra News: जयपुर-अजमेर के बीच 910 करोड़ से बनेगी 89 KM लंबी सिक्स लेन रोड, 1 घंटे कम हो जाएगी दूरी

उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की शक्ति का प्रमाण है, जो राजस्थान की जनता को निरंतर सौगात दे रही है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मोदी और गडकरी का हृदय से आभार, जिनके अथक प्रयासों से ‘नए राजस्थान’ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर बताया कि राजस्थान के जयपुर और अजमेर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के जयपुर-किशनगढ़ (लंबाई 89.785 किमी) खंड के फ्लाईओवर और सर्विस रोड के निर्माण सहित छह लेन उन्नयन के लिए 910.90 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति दी गई है।