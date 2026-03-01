Alwar Crime: घर के बाहर खेल रही मासूम का अपहरण, ग्रामीणों ने किया पीछा तो बच्ची को कार से फेंका

देर शाम अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका यदुवंशी और डीएसपी मनीषा मीना ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। टहला थाना प्रभारी मुकेश कुमार के अनुसार बालिका के पिता ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे उसकी तीन वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी काले शीशे वाली कार उनके घर के सामने रुकी और उसमें से कुछ लोग उतरकर बालिका को कार में बैठा लिया।