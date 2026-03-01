Alwar Crime: घर के बाहर खेल रही मासूम का अपहरण, ग्रामीणों ने किया पीछा तो बच्ची को कार से फेंका

एआई तस्वीर
राजगढ़। टहला थाना क्षेत्र के एक गांव से घर के बाहर खेल रही तीन वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया गया। ग्रामीणों ने जब कार का पीछा किया तो बदमाश बालिका को रास्ते में फेंककर भाग निकले और पहाड़ की ओर चले गए। सूचना मिलते ही टहला थाना प्रभारी मुकेश कुमार मीना, एएसआई जैकम खान पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार जब्त कर थाने ले आई।
देर शाम अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका यदुवंशी और डीएसपी मनीषा मीना ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। टहला थाना प्रभारी मुकेश कुमार के अनुसार बालिका के पिता ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे उसकी तीन वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी काले शीशे वाली कार उनके घर के सामने रुकी और उसमें से कुछ लोग उतरकर बालिका को कार में बैठा लिया।
बालिका के भाई और मां ने कार का पीछा किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने भी पीछा शुरू कर दिया। करीब 400 मीटर दूर रास्ते में बालिका को कार से फेंक दिया। ग्रामीणों ने पहाड़ों के बीच जेसीबी लगाकर कार को रोकने का प्रयास किया। कार में तीन अज्ञात व्यक्ति सवार थे, जो घने जंगल और घास का फायदा उठाकर फरार हो गए।
कार की तलाशी में पुलिस को 15 नंबर प्लेट, पुलिस की नंबर प्लेट, चाकू, छुर्रा और मिठाई मिली। पुलिस ने गांव के एक व्यक्ति से भी पूछताछ की, जिसने बताया कि कार में सवार लोग उसके रिश्तेदार हैं। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश में लगी हुई है।
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