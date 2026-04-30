Jhalawar Rain : झालावाड़ में आंधी-ओलों ने मचाया कहर, पेड़-पोल गिरे, जनजीवन अस्त-व्यस्त

गुरुवार शाम करीब सवा चार बजे तेज धूप के बीच अचानक मौसम बदला और करीब 20 मिनट की बारिश ने नगर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। नालियों का पानी सड़कों पर बह निकला और गल्र्स स्कूल मार्ग पर कीचड़ फैल गया। बस स्टैंड मार्ग, रामनगर, सिंधी मोहल्ला और पचपहाड़ क्षेत्र में पेड़ गिरने और टहनियां टूटने की घटनाएं सामने आईं। कृषि उपज मंडी में खुले में रखा गेहूं बारिश से भीग गया, जिससे किसानों को नुकसान हुआ।