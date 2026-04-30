झालावाड़: कंजर समुदाय का पहला युवक बना होमगार्ड, ‘पुनर्वास कार्यक्रम’ से बदली किस्मत

झालावाड़ । जिले में पुलिस के अभिनव ‘कंजर पुनर्वास कार्यक्रम’ के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इसी कार्यक्रम से मिली प्रेरणा और सहयोग से कंजर समुदाय के एक युवक मनोज कुमार का चयन राजस्थान होमगार्ड में हुआ है। सरकारी सेवा का हिस्सा बनने वाले मनोज कुमार इस समुदाय के पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने न केवल अपराध से दूरी बनाई, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है।