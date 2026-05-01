Jhalawar Crime: सूदखोर ने अवैध कारोबार से बनाया आलीशान मकान, डांडी ब्याज लगाकर वसूले करोड़ों रुपए

Illegal Activity: झालावाड़ जिले की अकलेरा पुलिस ने ब्याज पर ब्याज [डांडी ब्याज] वसूलने वाले एक सूदखोर को गिरफ्तार किया। उसके पास करोड़ों रुपए के अवैध लेनदेन का रिकॉर्ड, सैकड़ों खाली चैक, स्टाम्प और सम्पति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। उसने पिछले तीन साल में लोगों से ब्याज के रूप में 5.85 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। वह 15 से 20 प्रतिशत तक ब्याज वसूल कर रहा था।