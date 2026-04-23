Rajasthan: ‘आर्तिका शुक्ला कलक्टर के योग्य नहीं’, बलवीर सिंह बोले- गद्दी पर छिल्लर बैठा है ‘अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे’

जिला परिषद के सभागार में साधारण सभा की बैठक सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन कम जिला पार्षद पहुंचे, जिससे कोरम पूरा नहीं हो पाया। करीब एक घंटा इंतजार करने के बाद 12 बजे बैठक शुरू हो पाई। एक जिला पार्षद ने कहा कि अलवर, खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ जिले अलवर जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं। तीनों जिलों के कलक्टर व एसपी का साधारण सभा में होना जरूरी है। ये अधिकारी नहीं आएंगे, तो जिला पार्षद अपनी बात किसके सामने रखेंगे?