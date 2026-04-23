23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

होर्मुज स्ट्रेट में फायरिंग के बीच घिरा भारतीय जहाज, राजस्थान का युवक फंसा, संपर्क टूटा तो परिवार की बढ़ी चिंता

Hormuz Strait Sea : श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की पॉश कॉलोनी में रहने वाले एक युवक के मर्चेंट नेवी जहाज के साथ होर्मुज स्ट्रेट में फंसने की खबर से परिवार में चिंता का माहौल है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

kamlesh sharma

Apr 23, 2026

Hormuz Strait Sea

संजय माहर। फोटो पत्रिका नेटवर्क

Hormuz Strait Sea : श्रीगंगानगर। जिला मुख्यालय की पॉश कॉलोनी में रहने वाले एक युवक के मर्चेंट नेवी जहाज के साथ होर्मुज स्ट्रेट में फंसने की खबर से परिवार में चिंता का माहौल है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा एक कंटेनर शिप को रोककर कब्जे में लेने की घटना सामने आई है, जिसमें श्रीगंगानगर का युवक भी सवार है।

जानकारी के अनुसार साधुवाली छावनी के सामने रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी-7 निवासी सेकंड ऑफिसर, 38 वर्षीय संजय माहर जिस कंटेनर शिप पर तैनात हैं, उसे ईरानी सेना ने रोक लिया। माहर शादीशुदा हैं और बच्चों के पिता हैं। लाइबेरिया फ्लैग वाला ‘एपामिनोडेस’ नामक यह जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर आ रहा था।

30 घंटे पहले फायरिंग

संजय माहर के भाई सुभाष माहर ने बताया कि संजय करीब 20 दिन पहले दुबई गया था और चार दिन पहले ही वहां से जहाज के साथ रवाना हुआ था। जहाज को गुरुवार तक मुंद्रा पोर्ट पहुंचना था, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने के कारण यह रास्ते में ही रुक गया।

इसी दौरान ईरानी सेना ने घेराबंदी कर ली। करीब 30 घंटे पहले जैसे ही जहाज ने आगे बढ़ने की कोशिश की, ईरान की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद सभी क्रू मेंबर्स जहाज के अंदर सुरक्षित स्थानों पर चले गए।

इंटरनेट बंद, संपर्क टूटा तो बढ़ी चिंता

परिजनों के अनुसार जहाज पर कुल 21 क्रू मेंबर सवार हैं, जिनमें भारत सहित फिलीपींस, यूक्रेन और श्रीलंका के नागरिक शामिल हैं। संजय ने जहाज के अंदर का एक वीडियो भी भेजा था, जिसमें क्रू मेंबर्स चिंतित नजर आ रहे थे। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद होने से संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है।

विधायक ने पीएम-सीएम से लगाई गुहार

घटना के बाद परिजनों और रिश्तेदारों ने केंद्र सरकार से संजय सहित सभी क्रू मेंबर्स की सुरक्षित वापसी की मांग की है। वहीं क्षेत्र के विधायक जयदीप बिहाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान सरकार से तुरंत संवाद स्थापित कर क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

दुनियाभर में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? होर्मुज संकट के बीच ईरान ने वसूला पहला टोल टैक्स, तेल बाजार में मची हलचल
विदेश
Strait of Hormuz Crisis and Oil Prices

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

US Israel Iran War

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 07:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / होर्मुज स्ट्रेट में फायरिंग के बीच घिरा भारतीय जहाज, राजस्थान का युवक फंसा, संपर्क टूटा तो परिवार की बढ़ी चिंता

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Madan Dilawar: मंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को फटकारा, बोले- ‘मैं फील्ड में जाता हूं, सच बताओ गप्पे नहीं’

Rajasthan minister review meeting, Madan Dilawar news, Sri Ganganagar administration, Hanumangarh district news, Panchayati Raj Rajasthan, rural sanitation issues Rajasthan, ODF reality check, Rajasthan education department, school teacher distribution, government review meeting, Rajasthan politics news, village cleanliness issue, district administration Rajasthan, Sri Vijaynagar news, Rajasthan governance update
श्री गंगानगर

बेलेट पेपर देख चकराया सिर, मनपसंद वरीयता देने में लगा समय

श्री गंगानगर

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित मिले शिक्षक

Rajasthan Education Minister Madan Dilawar
श्री गंगानगर

Rajasthan Murder: भाई ने सगी बहन का कुल्हाड़ी से फोड़ा सिर, फसल का हिस्सा देने बुलाया और कर दी हत्या, फिर शव के पास बैठा रहा

Brother Murder Sister
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar : सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में ब्लास्ट, कोयला मिल में लगी आग, श्रमिक-कर्मचारी सहमे

Sriganganagar Suratgarh Super Critical Thermal Power Plant Blast coal mill Fire workers and employees scared
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.