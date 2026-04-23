होर्मुज स्ट्रेट में फायरिंग के बीच घिरा भारतीय जहाज, राजस्थान का युवक फंसा, संपर्क टूटा तो परिवार की बढ़ी चिंता

घटना के बाद परिजनों और रिश्तेदारों ने केंद्र सरकार से संजय सहित सभी क्रू मेंबर्स की सुरक्षित वापसी की मांग की है। वहीं क्षेत्र के विधायक जयदीप बिहाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान सरकार से तुरंत संवाद स्थापित कर क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।