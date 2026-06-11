Sri Ganganagar : पुलिस मुठभेड़ में पंजाब का गैंगस्टर शकील घायल, बाल-बाल बचा कांस्टेबल, हो सकते हैं खुलासे

Sri Ganganagar Police arrested Shakeel Ansari : श्रीगंगानगर में बुधवार देर रात हुई पुलिस फायरिंग में हार्डकोर गैंगस्टर शकील अंसारी गंभीर रुप से घायल हो गया। इस मुठभेड़ में सदर थाना के कांस्टेबल कैलाश जाखड़ बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर शकील अंसारी श्रीगंगानगर में कोई बड़ी अपराधिक घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहा था। जांच चल रही है, पूछताछ में जल्द ​कोई बड़ा खुलासा होने की संभावना है। श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर के कार्यभार संभालने के बाद गैंगस्टर से यह तीसरी पुलिस मुठभेड़ है।