Rajasthan : रोहित गोदारा गैंग का शूटर है शकील अंसारी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई मामले में है वांटेड

16 अप्रेल 2026 : सदर थाना क्षेत्र गांव पठानवाला 17 एमएल बाईपास रोड 12 मासी नहर लोहे के पुल के पास उस समय हुई जब पुलिस की नाकेबंदी चल रही थी। सदर सीआई सुभाषचन्द्र की अगुवाई में पुलिस दल ने गांव रोहिड़ावाली आरोपी संजीव बिश्नोई उर्फ चादर को काबू करने के लिए पहले सरेंडर होने के लिए आवाज लगाई लेकिन इस आरोपी ने दो फायर पुलिस पर किए लेकिन निशाना चूक गया। ऐसे में पुलिस दल ने इस आरोपी की टांग पर गोली मारी तो नीचे गिर गया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। इस आरोपी के टांग पर गोली लगने के कारण उसे तत्काल जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। इस आरोपी पर जानलेवा हमला करने और फिरौती मांगने के लिए धमकाने व आर्म्स एक्ट के कुल 9 मामले दर्ज है। इसमें हरियाणा के गुरुग्राम में तीन, सोनीपत में एक, सदर श्रीगंगानगर में तीन और हिन्दुमलकोट थाने में दो प्रकरण पहले से दर्ज हो चुके है।