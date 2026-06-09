Rajasthan : गैंगस्टर रोहित गोदारा परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसा, माता-पिता और भाई हिरासत में

Rohit Godara : कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान तेज कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा पुलिस ने गोदारा के भाई हनुमान स्वामी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चूरू जिले की रतनगढ़ पुलिस ने उसके माता-पिता को भी हिरासत में लिया है। पुलिस की लगातार कार्रवाइयों से गोदारा के गैंग नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा कसता रहा है। पुलिस के अनुसार हरियाणा की बहादुरगढ़ पुलिस सोमवार को अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र के कपूरीसर निवासी हनुमान स्वामी पुत्र संतदास स्वामी को अपने साथ ले गई। हनुमान वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में था और उसे श्रीकरणपुर जेल से हरियाणा ले जाया गया है।