Food Security Scheme : राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, हटाए गए नाम फिर से जुड़वाएं

Food Security Scheme : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत व्यवस्था लागू की है। जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे, वे अब 15 दिन के भीतर आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को पुन: सक्रिय करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानदारों या जिला रसद कार्यालय में की जा सकती है। आधार सीडिंग के बाद 15 दिनों के भीतर ई-केवाईसी अनिवार्य है, अन्यथा नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और पुन: सक्रिय करने का मौका नहीं मिलेगा।