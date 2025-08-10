10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Food Security Scheme : राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, हटाए गए नाम फिर से जुड़वाएं

Food Security Scheme : राजस्थान के डीग में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत व्यवस्था लागू की है।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 10, 2025

Food Security Scheme Rajasthan Bharatpur Ration Card Holders Big Relief Removed Names Added Again
फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत व्यवस्था लागू की है। जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे, वे अब 15 दिन के भीतर आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को पुन: सक्रिय करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानदारों या जिला रसद कार्यालय में की जा सकती है। आधार सीडिंग के बाद 15 दिनों के भीतर ई-केवाईसी अनिवार्य है, अन्यथा नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और पुन: सक्रिय करने का मौका नहीं मिलेगा।

31 अगस्त तक आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की सुविधा

जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 31 अगस्त 2025 तक राशन डीलर पोस मशीन के जरिए आधार सीडिंग कर सकेंगे, जिससे रसद कार्यालय या ई-मित्र केंद्रों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, एलपीजी आईडी मैपिंग के लिए अब सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जरूरी नहीं है। परिवार के किसी एक सदस्य की ई-केवाईसी होने पर भी एलपीजी सीडिंग हो सकेगी, जिससे सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें

खाद्य सुरक्षा योजना में नया अपडेट, राजस्थान में 5 से 10 वर्ष के बच्चों को अब नहीं मिलेगी eKYC में छूट, आदेश जारी
झालावाड़
Food Security Scheme New Update Rajasthan 5 to 10 years aged children eKYC exemption End order issued

नई व्यवस्था से आमजन को मिलेगी बड़ी राहत

इस व्यवस्था से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आधार सीडिंग ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग जैसे कार्य अब 31 अगस्त 2025 तक राशन डीलर के पास आसानी से हो सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे 31 अगस्त तक पॉश मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग, ई केवाईसी एवं एलपीजी सब्सिडी के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग का कार्य करना सुनिश्चित करें।

15 दिन में कराएं आधार सीडिंग

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे, वे अब 15 दिन के भीतर आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को पुन: सक्रिय करवा सकते हैं। इसे लेकर जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित कर दिया गया है।
भागूराम महला, जिला रसद अधिकारी डीग

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार
जयपुर
Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 01:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Food Security Scheme : राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, हटाए गए नाम फिर से जुड़वाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.