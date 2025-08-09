राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार

Rajasthan Free Electricity : राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार उन सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी के 17000 रुपए देगी, जिन्होंने स्वदेशी सोलर पैनल लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 27 मार्च को योजना की घोषणा की थी। इसमें वे सभी उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल लगाए हैं। विदेशी ब्रांड या आयातित पैनलों पर अनुदान नहीं मिलेगा। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। वित्त विभाग फिलहाल डिस्कॉम्स और ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। यही कारण है कि सीएम की घोषणा के बावजूद अब तक नई योजना लागू नहीं की जा सकी है।
अभी मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत सालाना करीब 6200 करोड़ की मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही है। इसमें अधिकतम छूट 562.50 रुपए तक है। इसमें सभी रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं।
77 लाख
उपभोक्ता के लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र।
27 लाख
भवनों की छत पर लगेंगेपैनल।
01 रुपए
यूनिट का इंसेंटिव मिलेगा जो बिजली बचाएंगे (डेढ़ सौ यूनिट तक खपत)।
हर घरेलू उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसकी कीमत करीब 50 हजार रुपए आंकी गई है। केन्द्र सरकार से सब्सिडी के रूप में 33000 रुपए मिलेंगे और बाकी 17 हजार रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। इससे ज्यादा क्षमता का रूफटॉप सोलर लगाएंगे, तब भी राज्य सरकार अधिकतम 17 हजार रुपए ही वहन करेगी। बाकी सब्सिडी राशि केन्द्र सरकार स्तर पर निर्धारित रूप से मिलती रहेगी। डिस्कॉम्स के मुताबिक प्रदेश के 1.04 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र हैं।