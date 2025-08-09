राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार

Rajasthan Free Electricity : राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार उन सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी के 17000 रुपए देगी, जिन्होंने स्वदेशी सोलर पैनल लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 27 मार्च को योजना की घोषणा की थी। इसमें वे सभी उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल लगाए हैं। विदेशी ब्रांड या आयातित पैनलों पर अनुदान नहीं मिलेगा। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। वित्त विभाग फिलहाल डिस्कॉम्स और ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। यही कारण है कि सीएम की घोषणा के बावजूद अब तक नई योजना लागू नहीं की जा सकी है।