जयपुर

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार

Rajasthan Free Electricity : राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला। राज्य सरकार इन बिजली उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी। जानें पूरा मामला।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 09, 2025

Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government
राखी बंधवाने के बाद खुश नजर आते राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

Rajasthan Free Electricity : राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार उन सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी के 17000 रुपए देगी, जिन्होंने स्वदेशी सोलर पैनल लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 27 मार्च को योजना की घोषणा की थी। इसमें वे सभी उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल लगाए हैं। विदेशी ब्रांड या आयातित पैनलों पर अनुदान नहीं मिलेगा। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। वित्त विभाग फिलहाल डिस्कॉम्स और ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। यही कारण है कि सीएम की घोषणा के बावजूद अब तक नई योजना लागू नहीं की जा सकी है।

अभी 6200 करोड़ दे रहे

अभी मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत सालाना करीब 6200 करोड़ की मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही है। इसमें अधिकतम छूट 562.50 रुपए तक है। इसमें सभी रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं।

09 Aug 2025 08:40 am

