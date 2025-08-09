Rajasthan : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, आइआइटी जोधपुर को सौंपा जाएगा जयपुर का कोचिंग हब

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रताप नगर में कोचिंग हब विकसित किया था। यह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके पीछे मंशा थी कि जयपुर शहर के सभी कोचिंग संस्थानों को एक जगह लाया जा सके। राज्य में सरकार बदलने के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष केे बजट में आइआइटी के विस्तार की घोषणा की गई थी। आवासन मंडल अधिकारियों की मानें तो अब तक यहां पर 12 कोचिंग संस्थानों को आवंटन भी दिया जा चुका है। 2 कोचिंग संस्थान यहां संचालित भी हो रहे हैं। कोचिंग हब दो चरणों में दिया जाएगा। पहले चार टावर दिए जाएंगे। जब इनका उपयोग पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद तीन टावर दिए जाएंगे।