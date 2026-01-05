Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट में वकील आज करेंगे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार, जानें बार कौंसिल क्यों है नाराज?

Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट में हर माह दो शनिवार न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने के खिलाफ अधिवक्ताओं ने विरोध तेज कर दिया। जोधपुर में हाईकोर्ट के दोनों बार संघों ने शुक्रवार को ही सोमवार को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी, अब जयपुर में भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसी तरह का निर्णय लिया है। इस बीच, राजस्थान बार कौंसिल ने भी शनिवार को न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने के फैसले को अधिवक्ता हितों के विरुद्ध बताते हुए पुनर्विचार की मांग की है।