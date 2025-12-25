25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

भरतपुर

Railway Gift : रेलवे का राजस्थान-यूपी की जनता को तोहफा, नई ट्रेन को दी मंजूरी, जोधपुर-बेंगलूरु एक्सप्रेस ट्रेन होगी सुपरफास्ट

Railway Gift : रेलवे ने यूपी-राजस्थान की जनता को नई ट्रेन की मंजूरी देकर तोहफा दिया। साथ ही जोधपुर-बेंगलूरु द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्ट करने की भी मंजूरी दी है। यही नहीं खातीपुरा से मडगांव के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का भी बड़ा फैसला लिया है।

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 25, 2025

Indian Railways gives Uttar Pradesh and Rajasthan people gift approves a new train Jodhpur-Bengaluru route will now be superfast

फाइल फोटो पत्रिका

Railway Gift : रेल मंत्रालय ने यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए बरेली और बांदीकुई के बीच वाया भरतपुर नई यात्री ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन 54356/54355 बरेली-बांदीकुई यात्री के रूप में संचालित होगी। इस नई सेवा के शुरू होने से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ब्रज क्षेत्र के यात्रियों को सीधा और किफायती रेल संपर्क मिलेगा।

रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार यह यात्री ट्रेन बरेली रेलवे स्टेशन से रात्रि 9 बजकर 5 मिनट पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर बांदीकुई रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन बांदीकुई से दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर बरेली पहुंचेगी। इस तरह यह ट्रेन लगभग 12 घंटे 40 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करेगी।

जोधपुर-बेंगलूरु द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस होगी सुपरफास्ट

रेलवे ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरने वाली जोधपुर-बेंगलूरु-जोधपुर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की गति बढ़ाने के उद्देश्य से इसे सुपरफास्ट श्रेणी में संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ट्रेन के नंबरों में परिवर्तन के साथ समय में भी संशोधन प्रस्तावित है।

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में संचालित गाड़ी संख्या 16507/16508 जोधपुर-बेंगलूरु-जोधपुर द्विसाप्ताहिक एसप्रेस को सुपरफास्ट स्पीड से चलाया जाएगा तथा इसके लिए इसके नियमित ट्रेन नंबरों में भी बदलाव किया जा रहा है। ट्रेन के सुपरफास्ट श्रेणी में शामिल होने से इसकी गति में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी।

ये रहेंगे नए गाड़ी नंबर
गाड़ी संख्या 16507 जोधपुर-बेंगलूरु एक्सप्रेस का नंबर 26 फरवरी से बदलकर 20693 कर दिया जाएगा।
गाड़ी संख्या 16508 बेंगलूरु- जोधपुर एक्सप्रेस का नंबर 23 फरवरी से बदलकर 20694 हो जाएगा।

खातीपुरा से मडगांव के बीच स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने खातीपुरा से मडगांव के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। खातीपुरा से खातीपुरा-मडगांव स्पेशल ट्रेन 28 दिसंबर शाम 4.50 बजे रवाना होकर 30 दिसंबर सुबह 4.40 बजे मडगांव पहुंचेगी। मडगांव से स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर सुबह 5.40 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम सवा 4 बजे खातीपुरा पहुंचेगी।

25 Dec 2025 11:50 am

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

