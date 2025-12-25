Railway Gift : रेलवे का राजस्थान-यूपी की जनता को तोहफा, नई ट्रेन को दी मंजूरी, जोधपुर-बेंगलूरु एक्सप्रेस ट्रेन होगी सुपरफास्ट

रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार यह यात्री ट्रेन बरेली रेलवे स्टेशन से रात्रि 9 बजकर 5 मिनट पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर बांदीकुई रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन बांदीकुई से दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर बरेली पहुंचेगी। इस तरह यह ट्रेन लगभग 12 घंटे 40 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करेगी।