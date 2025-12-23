23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railway : रेलवे का नए वर्ष का तोहफा, जयपुर से अगले माह चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें

Railway : रेलवे ने जयपुर की जनता को नए साल का तोहफा दिया है। अगले माह जयपुर से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जिससे सीकर, रेवाड़ी और हनुमानगढ़ की जनता को फायदा मिलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 23, 2025

Indian Railway New Year gift next month 3 special trains to run Jaipur from Sikar Rewari Hanumangarh

फाइल फोटो पत्रिका

Railway : रेलवे ने अगले महीने जयपुर से सीकर, रेवाड़ी और हनुमानगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेन संचालन का निर्णय लिया है। एक से 30 जनवरी के मध्य सीकर-जयपुर स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन सीकर से सुबह 7.30 बजे रवाना होकर सुबह 10.20 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर-सीकर स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन जयपुर से शाम 7.35 बजे रवाना होकर रात 10.10 बजे सीकर पहुंचेगी।

जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन

जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन जयपुर से सुबह 9.05 बजे रवाना होकर दोपहर 2 बजे रेवाडी पहुंचेगी। रेवाड़ी-जयपुर स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन रेवाड़ी से दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम 7.55 बजे जयपुर पहुंचेगी।

हनुमानगढ़-जयपुर स्पेशल ट्रेन

ऐसे ही, हनुमानगढ़-जयपुर स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन हनुमानगढ़ से ट्रेन रात 1.25 बजे रवाना होकर सुबह 11.50 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर-हनुमानगढ़ स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन जयपुर से दोपहर 1.05 बजे रवाना होकर रात 11.45 बजे हनुमानगढ पहुंचेगी।

रद्द रहेगा भावनगर टर्मिनस-हरिद्वार ट्रेन का संचालन

बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुर ट्रैक के मध्य चूरू-आसलू-दुधवाखारा स्टेशन के मध्य ऑटोमैटिक सिग्नलिंग ब्लॉक कार्य के कारण भावनगर टर्मिनस-हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार भावनगर टर्मिनस-हरिद्वार ट्रेन 19 व 22 जनवरी को, हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस ट्रेन का संचालन 21 व 24 जनवरी को प्रारिम्भक स्टेशन से रद्द रहेगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, प्रश्न पत्रों को लेकर नई गाइडलाइन जारी
बीकानेर
Rajasthan Education Department has issued a Big order releasing new guidelines regarding annual exam question papers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 07:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway : रेलवे का नए वर्ष का तोहफा, जयपुर से अगले माह चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Aravali Hills News: अरावली पर्वतमाला पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

Aravali-Hills-News
जयपुर

राजस्थान भवन विनियम में संशोधन, होटल-वेयरहाउस को मिली नई छूट, किए गए कई बदलाव

Rajasthan building regulations Amendments Hotels and warehouses receive new exemptions several changes made
जयपुर

Save Aravalli: पत्रिका ने सोशल मीडिया के जरिये आमजन से मांगी अरावली पर्वतमाला मामले में राय, जानें क्या बोले यूजर्स

Save-Aravali
जयपुर

जयपुर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे पर दिखेंगे मोर-कठपुतली, 80 लाख से सौंदर्यन, दूसरों की अनदेखी

जयपुर

लोगों को हंसाने वाला खुद रो पड़ा, हास्य कलाकार पन्या सेपट के बेटे का शव होटल में मिला, सुसाइड की आशंका

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.