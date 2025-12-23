Railway : रेलवे का नए वर्ष का तोहफा, जयपुर से अगले माह चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें

फाइल फोटो पत्रिका
Railway : रेलवे ने अगले महीने जयपुर से सीकर, रेवाड़ी और हनुमानगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेन संचालन का निर्णय लिया है। एक से 30 जनवरी के मध्य सीकर-जयपुर स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन सीकर से सुबह 7.30 बजे रवाना होकर सुबह 10.20 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर-सीकर स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन जयपुर से शाम 7.35 बजे रवाना होकर रात 10.10 बजे सीकर पहुंचेगी।
जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन जयपुर से सुबह 9.05 बजे रवाना होकर दोपहर 2 बजे रेवाडी पहुंचेगी। रेवाड़ी-जयपुर स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन रेवाड़ी से दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम 7.55 बजे जयपुर पहुंचेगी।
ऐसे ही, हनुमानगढ़-जयपुर स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन हनुमानगढ़ से ट्रेन रात 1.25 बजे रवाना होकर सुबह 11.50 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर-हनुमानगढ़ स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन जयपुर से दोपहर 1.05 बजे रवाना होकर रात 11.45 बजे हनुमानगढ पहुंचेगी।
बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुर ट्रैक के मध्य चूरू-आसलू-दुधवाखारा स्टेशन के मध्य ऑटोमैटिक सिग्नलिंग ब्लॉक कार्य के कारण भावनगर टर्मिनस-हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार भावनगर टर्मिनस-हरिद्वार ट्रेन 19 व 22 जनवरी को, हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस ट्रेन का संचालन 21 व 24 जनवरी को प्रारिम्भक स्टेशन से रद्द रहेगा।
