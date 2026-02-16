Bharatpur: मर जाऊंगा या मार दूंगा…, महिला से संबंध बनाने का डाला दबाव, रात को घर में घुसकर दे दी धमकी

Threat To Widow: भरतपुर जिले के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विधवा महिला के साथ गंभीर उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव का ही एक युवक महिला पर शादी और संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। जब महिला ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने धमकी देते हुए कहा कि 'या तो मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा या तुम्हें मार दूंगा।'