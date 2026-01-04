Treasure in Tonk : टोंक में खुदाई में निकाला खजाना! कड़ी सुरक्षा में ट्रेजरी में रखी गई देग, पुरातत्व विभाग का है इंतजार

सूत्रों के अनुसार, शनिवार शाम करीब 4 बजे कुछ ग्रामीणों ने खेतों के पास चरागाह भूमि में ताजा गुलाब की पत्तियां, एक जोड़ी चप्पल और अगरबत्तियां पड़ी देखीं। यह नजारा देखकर ग्रामीणों ने तुरंत गांव में सूचना दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने सरपंच रामसहाय मीणा को बुलाया। सरपंच ने पुलिस और प्रशासन को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।