Treasure in Tonk : टोंक में खुदाई में निकाला खजाना! कड़ी सुरक्षा में ट्रेजरी में रखी गई देग, पुरातत्व विभाग का है इंतजार

निवाई. देवरी गांव में जमा भीड़ और पुलिस। फोटो पत्रिका
Treasure in Tonk : टोंक के निवाई की ग्राम पंचायत सींदड़ा के देवरी गांव में शनिवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब खेतों के समीप स्थित चरागाह भूमि से एक देग मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही निवाई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।
सूत्रों के अनुसार, शनिवार शाम करीब 4 बजे कुछ ग्रामीणों ने खेतों के पास चरागाह भूमि में ताजा गुलाब की पत्तियां, एक जोड़ी चप्पल और अगरबत्तियां पड़ी देखीं। यह नजारा देखकर ग्रामीणों ने तुरंत गांव में सूचना दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने सरपंच रामसहाय मीणा को बुलाया। सरपंच ने पुलिस और प्रशासन को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।
मौजूद ग्रामीणों ने आशंका जताई कि उक्त स्थान पर कोई लाश दब सकती है। इसके बाद प्रशासन ने जेसीबी मशीन मंगाकर खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान जमीन से एक देग निकाली गई। देग मिलने के बाद ग्रामीणों में खजाने मिलने की चर्चाएं शुरू हो गईं और देखते ही देखते सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए।
खजाने की अफवाह फैलने पर थानाधिकारी घासीराम, तहसीलदार नरेश गुर्जर, भू-अभिलेख अधिकारी और पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए देग को अपने कब्जे में लिया और निवाई थाने भेज दिया। मामले की सूचना उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा को भी दी गई।
तहसीलदार नरेश गुर्जर ने बताया कि देग मिलने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर को सूचना दी तो उन्होंने इस देग को जिले के ट्रेजरी में सुरक्षित रखवाने के निर्देश दिए। इसके बाद ट्रेजरी के बाहर दो गार्ड लगा दिए। तहसीलदार ने बताया कि इस देग को पुरातत्व विभाग की टीम के आने के बाद ही खुलवाया जाएगा। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं।
