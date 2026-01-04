Tonk: रिमांड में सुविधा देने के नाम मांगी रिश्वत, SI और कांस्टेबल के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज

एसीबी की कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल कर्मवीर चौधरी को भनक लगने पर ट्रैप कार्रवाई असफल हो गई थी। शिकायत के उसी दिन एसीबी का सत्यापन सफल हो गया था। इसके बाद एसीबी सवाई माधोपुर ने दूसरी बार ट्रैप की कार्रवाई का प्रयास 13 व 14 सितंबर को किया। लेकिन शक होने व एसीबी की भनक लगने पर फिर कार्रवाई नहीं हो सकी। एसीबी सवाई माधोपुर ने मामले की रिपोर्ट दिसंबर 2025 को जयपुर एसीबी मुख्यालय को भिजवाई थी। जिस पर गत एक जनवरी को एसीबी मुख्यालय जयपुर में मामला दर्ज हुआ है।