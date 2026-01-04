Rajasthan Road News: मनोहरपुर-दौसा हाईवे 818 करोड़ की लागत से बनेगा फोरलेन, टेंडर प्रक्रिया चालू

Photo: AI generated
जयपुर। जयपुर-दिल्ली, जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे और जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस वे से जुड़ा मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे-148 अब फोरलेन बनने जा रहा है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने मनोहरपुर से दौसा तक करीब 62 किलोमीटर लंबे हिस्से में फोरलेन सड़क निर्माण के लिए 818 करोड़ 46 लाख रुपए की ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की हैं।
एनएचएआई की ओर से 2 जनवरी से फोरलेन निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। 17 फरवरी 2026 सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन निविदाएं जमा होंगी, जबकि 18 फरवरी को निविदाएं खोली जाएंगी।
फिलहाल यह हाईवे दो लेन का है और बीच में डिवाइडर नहीं होने से हादसे बढ़ रहे थे। फोरलेन बनने के बाद दूसरे प्रदेशों से खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान होगी और जयपुर-दौसा के बीच आवागमन भी आसान होगा।
62 किलोमीटर लंबे मनोहरपुर-दौसा हाईवे में से करीब 50 किलोमीटर हिस्सा जयपुर जिले में आता है। हाईवे पर हादसों और खामियों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने समय-समय पर खबरें प्रकाशित कर समस्या को प्रमुखता से उठाया। इन खबरों के जरिए फोरलेन निर्माण की मांग को मजबूती मिली।
वर्ष 2025 में मनोहरपुर, रायसर, आंधी और दौसा के सैंथल थाना क्षेत्र में हुए हादसों में 75 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 115 से ज्यादा लोग घायल हुए। पिछले चार वर्षों में सर्वाधिक हादसे रायसर थाना क्षेत्र में दर्ज हुए, जहां 124 लोगों की मौत और 177 लोग घायल हुए। रतनपुरा के पास 1 दिसम्बर को हुए हादसे में पांच लोगों की जान चली गई थी।
