Rajasthan Road News: मनोहरपुर-दौसा हाईवे 818 करोड़ की लागत से बनेगा फोरलेन, टेंडर प्रक्रिया चालू

वर्ष 2025 में मनोहरपुर, रायसर, आंधी और दौसा के सैंथल थाना क्षेत्र में हुए हादसों में 75 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 115 से ज्यादा लोग घायल हुए। पिछले चार वर्षों में सर्वाधिक हादसे रायसर थाना क्षेत्र में दर्ज हुए, जहां 124 लोगों की मौत और 177 लोग घायल हुए। रतनपुरा के पास 1 दिसम्बर को हुए हादसे में पांच लोगों की जान चली गई थी।