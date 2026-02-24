अतिक्रमण मुक्त मुहिम चौड़ा रास्ता व जौहरी बाजार की ओर मुड़ी…गार्ड तैनात, समझाइश

चौड़ा रास्ता में तीन सुरक्षाकर्मी घूमते मिले। अतिक्रमण करने वालों से समझाइश करते दिखाई दिए, वहीं ठेले वालों को बाजार से हटाते मिले। पीछे सुरक्षाकर्मी समझाइश करते आ रहे थे, उन्हें देख आगे फुटपाथ व सड़क पर दुकानें लगाने वाले सामान समेटते दिखे। वहीं ठेले वाले गलियों में ठेला ले जाते दिखाई दिए। चौड़ा रास्ता में एक ठेले वाले से समझाइश कर रहे पुलिसकर्मी ने बताया कि एक दिन पहले ही ठेला जब्त किया था, आज दूसरा ठेला लाकर लगा लिया। यही हाल जौहरी बाजार में देखने को मिला, यहां दो सुरक्षाकर्मी अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश करते नजर आए।

यहां भी मॉनिटरिंग जारी