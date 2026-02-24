Ramadan 2026 : मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स पर नई ‘गाइडलाइन’, रमजान के बीच आई ये बड़ी खबर

रमजान के दौरान अलसुबह 'सेहरी' के लिए समाज के लोगों को जगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि, समय के साथ लाउडस्पीकर के बढ़ते शोर ने एक नई चुनौती पेश की है। जयपुर के प्रमुख धर्मगुरुओं ने मस्जिद कमेटियों से अपील की है कि स्पीकर का वॉल्यूम इतना ही रखा जाए कि वह केवल मस्जिद के आसपास सीमित दूरी तक सुनाई दे।