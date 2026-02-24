24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Rajasthan Government Jobs : राजस्थान की 6 बड़ी सरकारी भर्तियों पर आई 'सुपर अपडेट', जानें इंटरव्यू से लेकर रिजल्ट तक की पूरी जानकारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक साथ कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की हैं। इस एम्प्लॉयमेंट बुलेटिन में आरएएस (RAS) इंटरव्यू से लेकर विभिन्न सीधी भर्तियों के परिणाम और उत्तरकुंजी से जुड़ी बड़ी खबरें शामिल हैं।

जयपुर

Nakul Devarshi

Feb 24, 2026

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एक साथ छह महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और कार्यक्रम जारी किए हैं। इनमें RAS 2024 के सातवें चरण के इंटरव्यू, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती का परिणाम और जूनियर केमिस्ट भर्ती में पदों की वृद्धि जैसी बड़ी खबरें प्रमुख हैं।

आइए जानते हैं इन सभी 6 भर्तियों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट:

1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती-2024

RPSC ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) भर्ती-2024 के तहत पात्रता जांच के लिए विचारित सूची जारी कर दी है। 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित इस परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले 186 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

  • ऑनलाइन आवेदन की तिथि: सफल अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी (SSO ID) के माध्यम से 27 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक विस्तृत आवेदन पत्र (स्क्रूटनी फॉर्म) भर सकेंगे।
  • दस्तावेज सत्यापन: अभ्यर्थियों को आवेदन की दो प्रतियों के साथ मूल दस्तावेजों सहित आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा निर्धारित स्थान और समय पर उपस्थित होना होगा।
  • 30 अभ्यर्थी अयोग्य: आयोग ने 10% से अधिक प्रश्नों में पांचवां विकल्प (न भरने की स्थिति में) खाली छोड़ने के कारण 30 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है।

2. RAS भर्ती-2024

प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित आरएएस (RAS) एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम घोषित हो गया है।

  • इंटरव्यू शेड्यूल: सातवें चरण के साक्षात्कार 5 मार्च से 13 मार्च 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।
  • अनिवार्य दस्तावेज: अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां, मूल प्रमाण-पत्र और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य है।

3. सहायक आचार्य (कॉलेज एवं चिकित्सा शिक्षा) भर्ती अपडेट

कॉलेज शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पदों हेतु भी साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा की गई है:

  • कॉलेज शिक्षा: केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स विषय के द्वितीय चरण के इंटरव्यू 5 से 13 मार्च तक, जबकि हिस्ट्री विषय के इंटरव्यू 9 से 13 मार्च 2026 तक होंगे।
  • चिकित्सा शिक्षा: फार्माकोलॉजी-ब्रॉड स्पेशियलिटी के पदों हेतु साक्षात्कार 6 मार्च 2026 को आयोजित किए जाएंगे।

4. कनिष्ठ रसायनज्ञ (Junior Chemist) भर्ती

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के अंतर्गत कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती-2025 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आयोग ने शुद्धि पत्र जारी कर पदों की संख्या में वृद्धि की है।

  • पदों का गणित: शुरुआत में यह भर्ती 13 पदों के लिए थी, जिसे बढ़ाकर बाद में 16 किया गया था। अब पदों की संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई है।

5. वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) गणित भर्ती

वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती-2024 के अंतर्गत गणित विषय के उन 19 अभ्यर्थियों को आयोग ने एक और अवसर दिया है, जिन्होंने निर्धारित समय में विस्तृत आवेदन ऑनलाइन नहीं भरा था।

  • महत्वपूर्ण तिथि: संबंधित अभ्यर्थी 25 और 26 फरवरी 2026 को रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इसके बाद कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा।

6. मॉडल उत्तरकुंजी (Answer Key) जारी

आयोग ने सहायक विद्युत निरीक्षक और जूनियर केमिस्ट परीक्षा-2025 की मॉडल उत्तरकुंजियाँ वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं।

  • आपत्ति दर्ज कराने की अवधि: यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तरों पर आपत्ति है, तो वह 25 से 27 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है।
  • शुल्क: प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश

RPSC ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार या दस्तावेज सत्यापन के समय फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र और सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों का होना अनिवार्य है। दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Government Jobs : राजस्थान की 6 बड़ी सरकारी भर्तियों पर आई 'सुपर अपडेट', जानें इंटरव्यू से लेकर रिजल्ट तक की पूरी जानकारी

