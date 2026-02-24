Rajasthan Government Jobs : राजस्थान की 6 बड़ी सरकारी भर्तियों पर आई ‘सुपर अपडेट’, जानें इंटरव्यू से लेकर रिजल्ट तक की पूरी जानकारी

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एक साथ छह महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और कार्यक्रम जारी किए हैं। इनमें RAS 2024 के सातवें चरण के इंटरव्यू, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती का परिणाम और जूनियर केमिस्ट भर्ती में पदों की वृद्धि जैसी बड़ी खबरें प्रमुख हैं।