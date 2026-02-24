Muhana Mandi : थोक मंडी में फूल गोभी, टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची-​भिंडी हो रही महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज फूल गोभी और टमाटर के दाम नीचे रहे तो दूसरी ओर बारीक हरी मिर्ची और ​भिंडी के दाम ऊपर रहे। इनके अलावा आज ग्वार फली भी महंगी बिकी। वहीं आज पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, गाजर, मूली, लॉकी के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दाम यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।