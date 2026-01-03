Isarda Project: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, दौसा जिले में यहां बिछेगी 150KM लंबी नई पेयजल पाइपलाइन, 102 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Photo: AI generated
दौसा/बांदीकुई। जलदाय विभाग बांदीकुई और बसवा क्षेत्र में लोगों को समुचित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभाग के अनुसार शहरी क्षेत्र में करीब 120 किलोमीटर तथा बांदीकुई-बसवा क्षेत्र में कुल मिलाकर लगभग 150 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य मार्च 2026 में शुरू किया जाएगा। योजना के पूरा होने पर बांदीकुई शहरी क्षेत्र के करीब 6 हजार 610 नल उपभोक्ताओं को प्रतिदिन पानी की आपूर्ति हो सकेगी।
इस महत्वाकांक्षी पाइपलाइन योजना पर करीब 102 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें बांदीकुई शहरी क्षेत्र के लिए लगभग 72 करोड़ और बसवा क्षेत्र के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। उल्लेखनीय है कि विधायक भागचंद टाकड़ा ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इस योजना को स्वीकृत कराया था। योजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वर्क ऑर्डर जारी किया जाना शेष है।
पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद इसे इसरदा बांध परियोजना से जोड़ने की तैयारी है। यह कार्य मई या जून 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। जलदाय विभाग ने इसरदा बांध से आने वाले पानी के भंडारण की भी व्यवस्था कर ली है। इसके लिए श्यालावास पंप हाउस पर 75 लाख लीटर क्षमता का ग्राउंड वाटर टैंक (जलाशय) बनकर तैयार हो चुका है, जिसे इसरदा की राइजिंग पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। यहां से पानी का भंडारण कर शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए वितरण किया जाएगा।
जलदाय विभाग सूत्रों के अनुसार शहरी आबादी को प्रतिदिन नियमित जलापूर्ति के लिए करीब 65 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गर्मियों में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। विभाग का लक्ष्य है कि मई-जून 2026 तक प्रतिदिन जल उत्पादन में बढ़ोतरी हो, जिससे शहरी क्षेत्र को स्थायी रूप से पेयजल समस्या से राहत मिल सके।
नई पाइपलाइन बिछाने के दौरान अवैध नल कनेक्शनों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और ऐसे कनेक्शनों को विच्छेदित किया जाएगा। साथ ही लंबे समय से बकाया बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को भी चिन्हित किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन विच्छेद के लिए आवेदन दे रखा है और कागजों में कनेक्शन कटने के बावजूद मौके पर चालू हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सहायक अभियंता हरीश सैनी ने बताया कि नई पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू किया जा चुका है और 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। पाइपलाइन शहरी क्षेत्र के गली-मोहल्लों में बिछाई जाएगी। योजना के चालू होने पर लोगों को नियत समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कार्य आदेश जारी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। पाइपलाइन बिछाने के दौरान होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
