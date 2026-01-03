Isarda Project: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, दौसा जिले में यहां बिछेगी 150KM लंबी नई पेयजल पाइपलाइन, 102 करोड़ रुपए होंगे खर्च

पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद इसे इसरदा बांध परियोजना से जोड़ने की तैयारी है। यह कार्य मई या जून 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। जलदाय विभाग ने इसरदा बांध से आने वाले पानी के भंडारण की भी व्यवस्था कर ली है। इसके लिए श्यालावास पंप हाउस पर 75 लाख लीटर क्षमता का ग्राउंड वाटर टैंक (जलाशय) बनकर तैयार हो चुका है, जिसे इसरदा की राइजिंग पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। यहां से पानी का भंडारण कर शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए वितरण किया जाएगा।