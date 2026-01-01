राजस्थान में यहां तैयार हो रहा देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक, 230KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन

ट्रैक पर आरसीसी और कई स्टेनलेस स्टील के पुल बनाए गए हैं। करीब 133 छोटे और 7 से ज्यादा बड़े पुलों का निर्माण हुआ है। पुलों को कंपन-रोधी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। पुल का निर्माण में टर्न-आउट सिस्टम का उपयोग किया है, यानी भारी आरसीसी बॉक्स लगाकर ऊपर स्टेनलेस स्टील लगाई है, जिससे सांभर झील का वातावरण क्षारीय होने के कारण स्टील में जंग नहीं लगे। साथ ही तेज गति वाली ट्रेन के कंपन को कम किया जा सके। इन्हीं संरचनाओं से बुलेट ट्रेन को गुजारकर गति का परीक्षण किया जाएगा। ट्रायल ट्रैक का निर्माण रिसर्च डिजाइनएंड स्टैण्डर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ ) लखनऊ की देखरेख में चार कंपनियां इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटी हैं।