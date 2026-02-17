पेपर बैक के नाम पर कॉलेज छात्रों की जेब पर डाका, कोई सुनने वाला नहीं

नागौर. नई शिक्षा नीति-2020 के तहत कॉलेज शिक्षा में की गई सेमेस्टर प्रणाली विश्वविद्यालय के लिए जहां कमाई का जरिया बन गई है, वहीं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सबब बन गई है। इसकी वजह है हर सेमेस्टर में किसी ने किसी विषय में जानबूझकर ‘बैक’ (अनुत्तीर्ण) दिया जाना और फिर बैक की परीक्षा लेने के बहाने मोटी फीस वसूलना। ताज्जुब की बात यह है कि मेरिटोरियस छात्र भी इस कुव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं, जबकि अन्य विषयों में उनको अच्छे नम्बर मिल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें रिवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) की व्यवस्था नहीं है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो तीन साल की स्नातक डिग्री लेने में विद्यार्थियों को चार साल लग जाएंगे।