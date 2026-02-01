Rajasthan: भाजपा नेता को गैंगस्टर की धमकी, बोला- किसी से भी फोन करा ले, टाइम लगेगा, लेकिन मार देंगे

पलाड़ा ने बताया कि 13 फरवरी से यह सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन सोमवार दोपहर करीब 2:48 बजे फिर व्हाट्सएप पर कॉल आई। फोन न उठाने पर "फोन उठा" मैसेज आया। उसके बाद वीरेंद्र चारण के नाम से धमकी भरा वॉयस नोट भेजा गया। इसमें कहा गया, "तेरा भी रमेश रुलानिया जैसा ही होगा… किसी से भी फोन करा ले… टाइम लगेगा, लेकिन मार देंगे…।