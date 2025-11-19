जिम में हत्या: राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण दबोचा, बाउंसर की नौकरी कर रहा था

जीतू चारण के खिलाफ अजमेर जिले के थानों में लूटपाट, मारपीट और अन्य मामलों में कई शिकायतें दर्ज हैं। वह बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले का भी आरोपी है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उसे जैसलमेर के पोकरण से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। कुचामन पुलिस ने जीतू चारण को कोर्ट के समक्ष पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस से प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है।