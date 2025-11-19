Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

जिम में हत्या: राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण दबोचा, बाउंसर की नौकरी कर रहा था

Ramesh Rulania Murder Case: चर्चित रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य मास्टरमाइंड जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चारण को दबोच लिया है।

3 min read
Google source verification

कुचामन शहर

image

Santosh Trivedi

Nov 19, 2025

jeetu charan

Photo- Patrika

Ramesh Rulania Murder Case: डीडवाना कुचामन जिले के चर्चित रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। पहले 15 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चारण और उसके सहयोगी रविन्द्र सिंह को भी दबोच लिया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है।

दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कुचामन न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस का मानना है कि जीतू चारण से पूछताछ के दौरान गैंग के आका रोहित गोदारा और सरगना वीरेन्द्र चारण तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे और गैंग की भविष्य की योजनाओं का भी खुलासा होगा।

साजिश की परतें खुलीं

एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि मास्टरमाइंड जीतू चारण ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए गणपत, धर्मेन्द्र, जुबेर और महेश को सुपारी दी थी। वहीं, रिमांड पर चल रहे अफताब ने जीतू चारण और गैंग के अन्य सदस्यों को सिम कार्ड उपलब्ध कराए और उनके ठहरने की व्यवस्था की थी।

सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जीतू चारण ने शूटर गणपत को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। इसके लिए सरगना वीरेन्द्र चारण से हथियार चलाने के वीडियो मंगवाए गए थे और गणपत को खेत में खेजड़ी के पेड़ पर फायरिंग करके अभ्यास कराया गया था।

बाउंसर की नौकरी की आड़ में काटी फरारी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हत्याकांड का मास्टरमाइंड जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चारण और उसका सहयोगी रविन्द्र सिंह बाउंसर के रूप में काम कर रहे थे। रविन्द्र सिंह अजमेर जिले में बबूल के पेड़ों की कटाई का काम करता था, जिसके लिए सैकड़ों मजदूर काम करते थे। जीतू चारण इसी बहाने मजदूरों की निगरानी के नाम पर यहां काम कर रहा था, ताकि किसी को उस पर शक न हो।

उसने इसी भीड़-भाड़ वाली जगह का फायदा उठाकर अपनी फरारी काटी और अपने अन्य साथियों को भी काम के बहाने यहां पनाह दी। हत्या की योजना बनाने से करीब ढाई-तीन महीने पहले से ही जीतू चारण रविन्द्र सिंह के पास काम कर रहा था।

रिश्तेदारी से मिली शरणस्थली

जीतू चारण का ननिहाल इंडाली गांव में है, जबकि रविन्द्र सिंह का ससुराल भी इंडाली में है। इसी वजह से दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी और वे दूर के रिश्ते में जीजा-साला बन गए।

जीतू चारण ने इसी रिश्ते की आड़ में रविन्द्र के पास रहकर मर्डर की योजना बनाई। 7 अक्टूबर की सुबह गैंग के आकाओं के इशारे पर जिम में कसरत करते समय कारोबारी रमेश रूलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

तिहाड़ से प्रॉडक्शन वारंट पर आया मास्टरमाइंड

जीतू चारण के खिलाफ अजमेर जिले के थानों में लूटपाट, मारपीट और अन्य मामलों में कई शिकायतें दर्ज हैं। वह बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले का भी आरोपी है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उसे जैसलमेर के पोकरण से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। कुचामन पुलिस ने जीतू चारण को कोर्ट के समक्ष पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस से प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है।

हथियारों पर चुप्पी कायम

हत्या के बाद नरेना थाना क्षेत्र में एक जिगाना पिस्टल सहित कुछ हथियार मिले थे। हालांकि कुचामन पुलिस ने अब तक यह पुष्टि नहीं की है कि रमेश रूलानिया की हत्या किस हथियार से की गई थी। फिलहाल, बरामद हथियारों की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो इस मामले के और भी कई पहलुओं को स्पष्ट कर सकती है।

ये भी पढ़ें

रमेश रूलानिया हत्याकांड में 3 शूटर पश्चिम बंगाल से अरेस्ट, गैंगस्टर रोहित ने ली थी जिम्मेदारी, बड़ा खुलासा
कुचामन शहर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 01:44 pm

Published on:

19 Nov 2025 01:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / जिम में हत्या: राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण दबोचा, बाउंसर की नौकरी कर रहा था

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सांभर झील में परिंदों की मौत का राज़ खुला, 6 साल बाद एवियन बोटुलिज्म बीमारी फिर 87 परिंदों की मौत की जिम्मेदार

कुचामन शहर

रमेश रूलानिया हत्याकांड : पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, वीरेंद्र चारण तक पल-पल की अपडेट देने वाले दो युवक गिरफ्तार

Rulania murder case
कुचामन शहर

Kuchaman City: दोस्त को घर बुलाकर दी दर्दनाक मौत, सुबह क्षत-विक्षत हाल में मिले थे बॉडी पार्ट्स, चौंका देगी ये मर्डर की वारदात

कुचामन शहर

Rajasthan: सांभर झील में मौत का सन्नाटा, एक साल बाद फिर एवियन बॉटूलिज्म की दस्तक! 36 परिंदों की मौत

कुचामन शहर

Rajasthan: बहन की डोली उठने से पहले उठेगी 19 साल के इकलौते भाई की अर्थी, मां का रो-रोकर बुरा हाल, पिता का कैंसर से हुआ था निधन

कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.