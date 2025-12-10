Rajasthan: बहुचर्चित रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गाजियाबाद-दिल्ली से 3 गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में उपयोग ली गई पांच संदिग्ध सिमकार्ड का रिकॉर्ड खंगाला। ये सिमकार्ड गाजियाबाद से जारी किए गए थे। असली मालिकों ने भी यह जानकर हैरानी जताई कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी सिम खरीदी गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में ईशु शर्मा पुत्र राधेश्याम (26) निवासी गाजियाबाद, कुनाल पुत्र सुरेश (25) निवासी शाहदरा, दिल्ली और दिवाकर गौतम पुत्र रामजीलाल (25) निवासी शाहदरा शामिल हैं।