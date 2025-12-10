Rajasthan: 5 बेटों के पिता को 70 साल की उम्र हुआ कैंसर, बेटों ने झगड़ा करके घर पर कर लिया कब्जा, रुला देगी बेबस पिता की ये दर्दनाक कहानी

छीतरमल और उनके छोटे बेटों ने कई बार पुलिस और प्रशासन को इसकी शिकायत दी। लेकिन राहत नहीं मिली। अदालतों, दफ्तरों और थानों के चक्कर लगाकर छीतरमल की बीमारी और बढ़ गई है। जिस उम्र में संतान का सहारा मिलना चाहिए, उस उम्र में वे अपने कदम घसीटते हुए दूसरों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बूढ़ी आंखों में अब सिर्फ एक उम्मीद बची है कि कोई सरकारी या सामाजिक संगठन उनके इलाज, उनकी छत और सम्मान के लिए आगे आए।