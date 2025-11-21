Smriti-Palash: जानें किसको भेजा स्मृति मंधाना और पलाश ने शादी का पहला कार्ड, 23 नवंबर को लेंगे सात फेरे

फोटो: पत्रिका
Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं। उनकी शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और सबसे खास बात यह है कि शादी का पहला निमंत्रण कार्ड राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना स्थित सुरल्या माता मंदिर को भेजा गया है। मंधाना परिवार की कुलदेवी होने के कारण यहां सबसे पहले कार्ड पहुंचा।
स्मृति मंधाना और उनके मंगेतर संगीतकार और फिल्म राइटर पलाश मुछाल—दोनों का ही पुश्तैनी संबंध डीडवाना से रहा है। स्मृति के पूर्वज डीडवाना से महाराष्ट्र चले गए थे लेकिन उनका पैतृक घर आज भी डीडवाना में है। उनकी कुलदेवी सुरल्या माता का मंदिर है।
वहीं दूल्हा बनने जा रहे पलाश मुछाल के परिवार का मूल निवास भी डीडवाना में रहा है। उनके पूर्वज भी डीडवाना से इंदौर बस गए थे।
स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र में होगी। महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद से ही स्मृति के फॉर्म के साथ-साथ उनके विवाह की चर्चा भी सोशल मीडिया पर छा रही है।
