Smriti-Palash: जानें किसको भेजा स्मृति मंधाना और पलाश ने शादी का पहला कार्ड, 23 नवंबर को लेंगे सात फेरे

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं। उनकी शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और सबसे खास बात यह है कि शादी का पहला निमंत्रण कार्ड राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना स्थित सुरल्या माता मंदिर को भेजा गया है। मंधाना परिवार की कुलदेवी होने के कारण यहां सबसे पहले कार्ड पहुंचा।