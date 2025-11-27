Patrika LogoSwitch to English

कुचामन शहर

एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में भी शामिल था रूलानिया हत्याकांड का आरोपी जीतू चारण, पूछताछ में किए कई चौंकाने वाले खुलासे

Notorious Criminal Jitu Charan: रूलानिया हत्याकांड के आरोपी जीतू चारण को कुचामन पुलिस ने फिर से रिमांड पर लिया है। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में भी उसकी संलिप्तता सामने आई।

less than 1 minute read
कुचामन शहर

image

Akshita Deora

Nov 27, 2025

Jeetu Charan

जीतू चारण (Photo- Patrika)

Ramesh Rulaniya Murder Case Update: कुचामनसिटी शहर के कारोबारी रमेश रूलानिया की हत्या की साजिश रचने वाले कुख्यात अपराधी जीतू चारण को कुचामन पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश कर फिर से रिमांड पर लिया है।

थानाधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि आरोपी का पूर्व रिमांड पूरा होने पर उसे अदालत में पेश किया गया। अपराधी से और पूछताछ की आवश्यकता जताते हुए पुलिस ने पुन: रिमांड मांगा। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए जीतू चारण को 28 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है।

पूछताछ में उगले राज

जांच में सामने आया कि रूलानिया की हत्या के लिए जीतू चारण ने ही शूटर गणपत गुर्जर को सुपारी दी थी। हथियार उपलब्ध करवाए थे और पूरी योजना को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

जीतू चारण का आपराधिक नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। वह बरेली स्थित एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उसे जैसलमेर जिले के पोकरण से गिरफ्तार किया था।

जिसके बाद कुचामन पुलिस ने उसे स्थानीय मामलों में गिरफ्तार किया। इसके अलावा चितावा पुलिस भी घाटवा के एक शराब कारोबारी को धमकी दिलवाने के मामले में जल्द ही उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेगी।

खबर शेयर करें:

