एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में भी शामिल था रूलानिया हत्याकांड का आरोपी जीतू चारण, पूछताछ में किए कई चौंकाने वाले खुलासे

थानाधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि आरोपी का पूर्व रिमांड पूरा होने पर उसे अदालत में पेश किया गया। अपराधी से और पूछताछ की आवश्यकता जताते हुए पुलिस ने पुन: रिमांड मांगा। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए जीतू चारण को 28 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है।