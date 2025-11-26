ACB Action: राजस्थान में 25 हजार की रिश्वत लेने वाला गिरदावर निकला करोड़पति, आय से 308 फीसदी अधिक संपत्ति देख अफसर भी चौंके

Dungarpur ACB Action: डूंगरपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बिलड़ी के तत्कालीन गिरदावर दिनेश पंचाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। आरोपी गिरदावर पंचाल पर आय से 308 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। एसीबी चौकी के प्रभारी रतनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि डूंगरपुर एसीबी की टीम ने 16 मई 2024 को डूंगरपुर जिले के बिलड़ी के तत्कालीन गिरदावर दिनेश पंचाल को नामांतरण खोलने की एवज में 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।