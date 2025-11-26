Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

ACB Action: राजस्थान में 25 हजार की रिश्वत लेने वाला गिरदावर निकला करोड़पति, आय से 308 फीसदी अधिक संपत्ति देख अफसर भी चौंके

Rajasthan ACB Action: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 25 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाला गिरदावर करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है। आय से 308 फीसदी अधिक संपत्ति देखकर एसीबी अफसर भी चौंक गए।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Anil Prajapat

Nov 26, 2025

Girdawar-Dinesh-Panchal

गिरदावर दिनेश पंचाल। फोटो: पत्रिका

Dungarpur ACB Action: डूंगरपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बिलड़ी के तत्कालीन गिरदावर दिनेश पंचाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। आरोपी गिरदावर पंचाल पर आय से 308 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। एसीबी चौकी के प्रभारी रतनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि डूंगरपुर एसीबी की टीम ने 16 मई 2024 को डूंगरपुर जिले के बिलड़ी के तत्कालीन गिरदावर दिनेश पंचाल को नामांतरण खोलने की एवज में 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने उनके घर का सर्च ऑपरेशन किया था। इस दौरान आरोपी गिरदावर के घर से 41 लाख 39 हजार 500 रुपए नकद मिले। साथ ही पंचाल एवं उनके पत्नी के नाम पर शहर डूंगरपुर सहित तीजवड़, भण्डारिया, बिछीवाड़ा औद्योगिक एवं आवासीय भूखण्ड, डूंगरपुर एवं उदयपुर में फ्लैट मिले, जिनकी कुल कीमत 62 लाख 41 हजार 750 रुपए है।

सर्च में 86 लाख के गहने मिले

वहीं, आरोपी के घर एवं लॉकर 86 लाख 41 हजार 718 रुपए के सोने चांदी के गहने मिले। पोस्ट ऑफिस, एलआइसी एवं बैंक खातों में 3.80 लाख रुपए अधिशेष मिले। वहीं, उसके पास लग्जरी कार सहित अन्य वाहन भी मिले, जिसकी कीमत 22 लाख 32 हजार 376 रुपए मिले। बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन के साथ ही अन्य किए गए खर्च एक करोड़ 60 लाख 73 हजार 255 रुपए थे।

आय 1 करोड़: सम्पतियां 3 करोड़ से अधिक

जांच में सामने आया कि पंचाल ने 3 करोड़ 85 लाख 71 हजार 601 रुपए की सम्पतियां अर्जित की है। जबकि, सैलरी से कुल 1 करोड़ 26 लाख 9 हजार 827 रुपए की आय अर्जित की थी। ऐसे में आरोपी द्वारा 308 प्रतिशत अधिक आय अर्जित करना पाया गया। इस पर जयहिंद नगर निवासी दिनेश पुत्र नाथुलाल पंचाल के खिलाफ अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान बांसवाड़ा ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा को सौंपा है।

फिलहाल एलआर में है मुख्यालय

एसीबी की ओर से रिश्वत लेते धरे गए गिरदावर को विभाग ने निलंबित करते हुए मुख्यालय बिछीवाड़ा किया था। लेकिन, बाद में प्रशासन ने पंचाल का मुख्यालय कलक्ट्रेट में ही भू-अभिलेख शाखा में कर दिया है। जिससे भी कई सवाल उठे थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का बड़ा निर्णय, दिसंबर से हफ्ते में 3 दिन मंत्री करेंगे सुनवाई
जयपुर
cm-bhajanlal-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / ACB Action: राजस्थान में 25 हजार की रिश्वत लेने वाला गिरदावर निकला करोड़पति, आय से 308 फीसदी अधिक संपत्ति देख अफसर भी चौंके

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोमवार रात शिव मंदिर में चोरी का प्रयास, चोर को तुरंत मिला कर्मों का फल, गुंबद से गिरकर हुई मौत, तीन साथी…

डूंगरपुर

Dungarpur : सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं देने पर ग्रामीण नाराज, आंदोलन की चेतावनी

Dungarpur Saroda not Panchayat Samiti status villagers angry threaten agitation
डूंगरपुर

Rajasthan Politics : डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा को सौंपी कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कमान, जानिए क्यों

Rajasthan Politics Dungarpur MLA Ganesh Ghogra has been given Congress District President charge find why
डूंगरपुर

Dungarpur : डूंगरपुर में अब बनेंगे 442 सरपंच, 89 ग्राम पंचायतों का नवसृजन, अधिसूचना जारी, जानिए नई ग्राम पंचायतों के नाम

Dungarpur district now 442 new Sarpanchs 89 Gram Panchayats to be re-created notification issued
डूंगरपुर

Dungarpur : दो बाइकें आपस में टकराईं, एक युवक की दर्दनाक मौत, तीन घायल, मृतक की शिनाख्त नहीं

Dungarpur Two bikes collided one youth died tragically three were injured deceased has not been identified
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.