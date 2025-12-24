Dungarpur: नाबालिग का अपहरण… रेप के बाद बेचा, 2 बच्चों को दिया जन्म; 7 साल बाद आरोपियों के चंगुल से भागी

पीड़िता ने मंगलवार को डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपते हुए आरोप लगाया कि धंबोला पुलिस ने गंभीर मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की। परिवाद के अनुसार, वर्ष 2017 में जब पीड़िता की उम्र मात्र 13 वर्ष थी, तब मुख्य आरोपी अपने साथियों के साथ जबरन उसके घर में घुसा और पत्नी बनाने की नीयत से उसका अपहरण कर ले गया। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोप है कि बाद में मुख्य आरोपी ने पीड़िता को दूसरे आरोपी को बेच दिया।