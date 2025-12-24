Dungarpur: नाबालिग का अपहरण… रेप के बाद बेचा, 2 बच्चों को दिया जन्म; 7 साल बाद आरोपियों के चंगुल से भागी

प्रतीकात्मक तस्वीर
डूंगरपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के धंबोला थाना क्षेत्र से सात साल पहले अगवा की गई एक नाबालिग लड़की ने आरोपियों के चंगुल से भागकर गांव पहुंचने के बाद न्याय की गुहार लगाई है।
पीड़िता ने मंगलवार को डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपते हुए आरोप लगाया कि धंबोला पुलिस ने गंभीर मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की। परिवाद के अनुसार, वर्ष 2017 में जब पीड़िता की उम्र मात्र 13 वर्ष थी, तब मुख्य आरोपी अपने साथियों के साथ जबरन उसके घर में घुसा और पत्नी बनाने की नीयत से उसका अपहरण कर ले गया। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोप है कि बाद में मुख्य आरोपी ने पीड़िता को दूसरे आरोपी को बेच दिया।
पीड़िता ने बताया कि उसे बंधक बनाकर रखा जाता था। विरोध करने पर उसे पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा जाता था। अत्याचार यहीं नहीं रुके, बल्कि पांच आरोपियों ने मिलकर उसे एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया, जिसने भी उसके साथ लगातार बलात्कार किया। सात वर्षों तक चले इस अमानवीय दौर में पीड़िता ने दो बच्चों को जन्म दिया।
30 सितंबर को पीड़िता मौका पाकर आरोपियों के चंगुल से भागकर अपने पिता के घर पहुंची। परिजनों के साथ उसने धंबोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि गंभीर मामला होने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस की इसी निष्क्रियता से परेशान होकर परिजन अब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
यदि ऐसा कोई मामला हैं तो जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
-देवेंद्र सिंह देवल, थानाधिकारी धंबोला
