Rajasthan News : मुंह बांधकर आए बदमाश, टेंपो में भर ले गए: धम्बोला में गधों की सनसनीखेज चोरी

इसी दौरान उसकी मां लीला देवी पत्नी जुजाजी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए कुछ दूरी पर गई हुई थी। मौके का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने पीछे से आकर पांच गधों को चोरी कर लिया। जब परिवार को गधों के गायब होने जानकारी मिली तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि तीन संदिग्ध व्यक्ति मुंह बांधकर आए थे, जो काले तिरपाल से ढंके टेम्पो में गधों को भरकर ले गए।