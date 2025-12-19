Rajasthan News : मुंह बांधकर आए बदमाश, टेंपो में भर ले गए: धम्बोला में गधों की सनसनीखेज चोरी

फोटो पत्रिका
डूंगरपुर। धंबोला थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े मवेशी चोरी की एक घटना सामने आई है। खुले खेतों में डेरा डालकर जीवनयापन कर रहे एक रेबारी परिवार के पांच गधों को बदमाश चोरी कर ले गए।
जानकारी के अनुसार आहोर (जालोर) निवासी बेसर पुत्र जुजाजी रेबारी अपने परिवार सहित बीते पांच दिनों से धम्बोला गांव में तहसील के पास खुले खेतों में डेरा डालकर भेड़-बकरी एवं अन्य मवेशियों को चराने का कार्य कर रहा था। 18 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब एक बजे मवेशी खेत में चर रहे थे।
इसी दौरान उसकी मां लीला देवी पत्नी जुजाजी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए कुछ दूरी पर गई हुई थी। मौके का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने पीछे से आकर पांच गधों को चोरी कर लिया। जब परिवार को गधों के गायब होने जानकारी मिली तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि तीन संदिग्ध व्यक्ति मुंह बांधकर आए थे, जो काले तिरपाल से ढंके टेम्पो में गधों को भरकर ले गए।
पीड़ित ने इस संबंध में धम्बोला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से क्षेत्र में रह रहे अन्य घुमंतू पशुपालक परिवारों में भय व्याप्त है।
बड़ी खबरेंView All
डूंगरपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग