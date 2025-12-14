Rajasthan Railway : वंदे भारत ट्रेन अगर मुंबई वाया बड़ौदा से जुड़े, तो लगेंगे विकास को पंख

उदयपुर-अहमदाबाद वाया डूंगरपुर आमान परिवर्तन का कार्य 14 जनवरी 2022 को पूरा होने के साथ ही डूंगरपुर से असारवा तक के ट्रेक पर ट्रेनों के दौड़ने का क्रम शुरू हुआ। इसके बाद उदयपुर से अहमदाबाद तक भी ट्रेन दौड़ी और वगाड़ का नाता गुजरात के साथ ही मालवा से भी हो गया है। पर, डूंगरपुर-उदयपुर से अब भी मुम्बई वाया बड़ौदा के लिए सीधी रेल नहीं मिल पाई है। इससे डूंगरपुर सहित वागड़ और आस-पास के यात्रियों को अहमदाबाद या अन्य बड़े शहरों में जाकर ट्रेन पकड़ने या निजी वाहनों में भारी-भरकम किराया देकर बड़ौदा-मुंबई जाना पड़ रहा है।