डूंगरपुर

Rajasthan Railway : वंदे भारत ट्रेन अगर मुंबई वाया बड़ौदा से जुड़े, तो लगेंगे विकास को पंख

Rajasthan Railway : उत्तर पश्चिमी रेलवे अंतर्गत उदयपुर अहमदाबाद वाया डूंगरपुर रेलवे ट्रैक पर भारत की बहुचर्चित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने की संभावना जताई जा रही है।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 14, 2025

Rajasthan Railway Vande Bharat Connecting Mumbai via Vadodara will give wings to Dungarpur development

फोटो पत्रिका

Rajasthan Railway : उत्तर पश्चिमी रेलवे अंतर्गत उदयपुर अहमदाबाद वाया डूंगरपुर रेलवे परियोजना के आमान परिवर्तन के चार साल के लंबे इंतजार के बाद अब यह रेलवे ट्रैक, इलेक्ट्रिक इंजन के साथ कोच को दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। जल्द ही संभावना जताई जा रही है कि इस ट्रैक पर भारत की बहुचर्चित एवं पसंदीदा वंदे भारत ट्रेन भी सरपट दौड़ेगी।

उदयपुर-अहमदाबाद वाया डूंगरपुर ट्रैक को मुंबई वाया बड़ौदा की पटरियों से जोड़ने की आस अब भी अधूरी है। ऐसे में वागड़-मेवाड़ सहित पूरे संभाग के लोग कई साल से मुंबई के लिए सीधे रेल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार जल्द ही मुंबई के लिए रेल शुरू करती है तो वागड़-मेवाड़ के पर्यटन के साथ ही औद्योगिक विकास को भी पंख लगेंगे।

मुम्बई से कनेक्टिविटी जरूरी

उदयपुर-अहमदाबाद वाया डूंगरपुर आमान परिवर्तन का कार्य 14 जनवरी 2022 को पूरा होने के साथ ही डूंगरपुर से असारवा तक के ट्रेक पर ट्रेनों के दौड़ने का क्रम शुरू हुआ। इसके बाद उदयपुर से अहमदाबाद तक भी ट्रेन दौड़ी और वगाड़ का नाता गुजरात के साथ ही मालवा से भी हो गया है। पर, डूंगरपुर-उदयपुर से अब भी मुम्बई वाया बड़ौदा के लिए सीधी रेल नहीं मिल पाई है। इससे डूंगरपुर सहित वागड़ और आस-पास के यात्रियों को अहमदाबाद या अन्य बड़े शहरों में जाकर ट्रेन पकड़ने या निजी वाहनों में भारी-भरकम किराया देकर बड़ौदा-मुंबई जाना पड़ रहा है।

खचाखच भरी रहती हैं बसें

डूंगरपुर जिला मुख्यालय सहित सागवाड़ा क्षेत्र से मुंबई के लिए नियमित ट्रैवल्स चलती हैं। अच्छी खासी सवारियां मुंबई जाना आना करती हैं। वहीं, बात उदयपुर की करें, तो यहां से भी मुंबई के लिए कई निजी बसें जा रही हैं। त्योहारी सीजन में स्थितियां ये रहती है कि यहां के लोगों को मुंबई से डूंगरपुर आने तथा वापस जाने के लिए सात-सात दिन पहले टिकट बुक करवानी पड़ती है।

वागड़-मेवाड़ का मुंबई से नाता

डूंगरपुर, उदयपुर-बांसवाड़ा सहित संभागभर के हर छोटे-बड़े कस्बे, गांव एवं शहरों का गुजरात के बड़ौदा तथा मुंबई से गहरा नाता है। पारिवारिक रिश्तेदारी के साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में आवाजाही, व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक एवं रोजगार आदि को लेकर हजारों लोगों की नियमित आवाजाही बड़ौदा व मुंबई होती है। अधिकांश युवा शिक्षा के लिहाज से बड़ौदा में बसे हुए हैं, वागड़-मेवाड़ में आना-जाना लगा रहता है। परिजनों की भी लगातार आवाजाही रहती है।

व्यापार की दृष्टि से भी वागड़-मेवाड़ का मुंबई रूट से सीधा संपर्क है। कई साल से बड़ौदा-मुंबई रेल शुरू करने की मांग के बावजूद उत्तर पश्चिमी रेलवे इस ट्रैक पर रेल नहीं चला पाया है।

स्पेशल ट्रेन को मिला था अच्छा रिस्पॉस

वर्ष 2024 एवं 2025 में रेलवे ने उदयपुर-अहमदाबाद वाया डूंगरपुर से होते हुए 9 से 15 दिनों के लिए मुंबई वाया बड़ौदा ट्रेन शुरू की थी। इस दौरान यात्रियों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। ट्रेन के सारे कोचेज फुल चल रहे थे। स्थितियां ये थी कि लोगों के टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहे थे।

ऐसे में रेलवे जल्द से जल्द इस ट्रैक पर नियमित मुंबई वाया बड़ौदा रेल शुरू करती है, तो यहां के यात्रियों को अच्छा लाभ होने के साथ ही रेलवे के लिए भी यह मुनाफा दे सकती है।

Published on:

14 Dec 2025 01:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan Railway : वंदे भारत ट्रेन अगर मुंबई वाया बड़ौदा से जुड़े, तो लगेंगे विकास को पंख

