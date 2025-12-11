Congress Protests : डूंगरपुर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, आश्वासन के बाद 19वें दिन धरना हुआ समाप्त

दोपहर तक कलेक्ट्रेट के बाहर ढोल-कुंडी थाप पर नाचते-गाते सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार व प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। स्थिति ऐसी बनी की वार्ता के लिए अधिकारियों के बाहर नहीं आने पर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए एवं बेरिकेड्स लांघ कर कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद अधिकारियों के वार्ता के लिए बाहर आने एवं रोजगार के आश्वासन पर मामला शांत हुआ एवं धरना समाप्त करने की घोषणा की।