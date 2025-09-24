Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Principal Transfer : ‘प्रिंसिपल वापस लाओ’, स्कूलों के प्रधानाचार्यों के तबादलों के विरोध में सड़क पर उतरे विद्यार्थी-ग्रामीण, जमकर हुई नारेबाजी

Principal Transfer : राजस्थान के शिक्षा विभाग की तबादला सूची जारी होने के बाद प्रदेश के कई इलाके में अपने पसंदीदा प्रिंसिपल सर के लिए स्कूली छात्रों ने पढ़ाई छोड़ मुहिम छेड़ रखी है। इसमें अभिभावकों और ग्रामीणों का अलग साथ मिल रहा है। ऐसा ही उदाहरणों में डीग जिले के स्कूल भी शामिल है। जानिए।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 24, 2025

Rajasthan Education Department Principal Bring Back Students and villagers took to streets to Protest school principals transfer raising slogans
डीग.बहज स्कूल के बाहर सड़क पर प्रदर्शन करते विद्यार्थी और ग्रामीण। दिदावली प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते ग्रामीण। पत्रिका फोटो

Principal Transfer : डीग जिले में कई स्कूलों के प्रधानाचार्यों के तबादलों पर विद्यार्थियों के साथ ग्रामीण भी विरोध में उतर आए और स्कूलों के ताले लगा दिए गए। अभिभावक भी विद्यार्थियों के साथ स्कूलों पर आ डटे। इन सभी को अपने पसंदीदा ही प्रधानाचार्य चाहिए। उनके तबादले उन्हें स्वीकार नहीं हैं। जिसको लेकर जगह जगह लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

एकजुट हुए विद्यार्थियों ने ‘प्रिंसिपल वापस लाओ’ के नारे लगाए

बहज के पीएमश्री शीला जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकुट बिहारी शर्मा के तबादले के विरोध में मंगलवार को विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य के स्थानांतरण निरस्त करने की मांग उठाई। बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर एकजुट हुए विद्यार्थियों ने ‘प्रिंसिपल वापस लाओ’ के नारे लगाते हुए कहा कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो विद्यालय के मुख्य गेट की तालाबंदी कर आंदोलन और उग्र किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, नए तंत्र के प्रभाव से 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक मेघगर्जन संग झमाझम बारिश का IMD अलर्ट
जयपुर
Rajasthan weather again change New System will Active IMD Warning 28 September to 3 October Heavy Rain and Thundershowers

राजनीति का शिकार हो गए प्रधानाचार्य, ज्ञापन सौंपा

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाचार्य मुकुट बिहारी शर्मा राजनीति का शिकार हो गए हैं। उनके कार्यकाल में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। दोपहर को परिसर में ग्रामीणों ने तबादला निरस्त की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरवीर चाहर और महेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है।

दिदावली: गृह राज्यमंत्री को ही फोन खटखटा दिया

जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य निशा शर्मा के तबादले का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य के तबादले का विरोध किया। ग्रामीणों ने मौके से ही गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के मोबाइल पर बात कर तबादले को निरस्त कराने की मांग की। जिस पर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। लखपत सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच सुन्दर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने तबादला निरस्त की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।

ये भी पढ़ें

रेलवे का बड़ा अलर्ट, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की 10 ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित, जानें नाम
जयपुर
Railway Big Alert North Western Railway zone 10 trains Affected, know Names

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 02:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Principal Transfer : ‘प्रिंसिपल वापस लाओ’, स्कूलों के प्रधानाचार्यों के तबादलों के विरोध में सड़क पर उतरे विद्यार्थी-ग्रामीण, जमकर हुई नारेबाजी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.