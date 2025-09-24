Principal Transfer : ‘प्रिंसिपल वापस लाओ’, स्कूलों के प्रधानाचार्यों के तबादलों के विरोध में सड़क पर उतरे विद्यार्थी-ग्रामीण, जमकर हुई नारेबाजी

जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य निशा शर्मा के तबादले का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य के तबादले का विरोध किया। ग्रामीणों ने मौके से ही गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के मोबाइल पर बात कर तबादले को निरस्त कराने की मांग की। जिस पर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। लखपत सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच सुन्दर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने तबादला निरस्त की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।