Principal Transfer : ‘प्रिंसिपल वापस लाओ’, स्कूलों के प्रधानाचार्यों के तबादलों के विरोध में सड़क पर उतरे विद्यार्थी-ग्रामीण, जमकर हुई नारेबाजी

Principal Transfer : डीग जिले में कई स्कूलों के प्रधानाचार्यों के तबादलों पर विद्यार्थियों के साथ ग्रामीण भी विरोध में उतर आए और स्कूलों के ताले लगा दिए गए। अभिभावक भी विद्यार्थियों के साथ स्कूलों पर आ डटे। इन सभी को अपने पसंदीदा ही प्रधानाचार्य चाहिए। उनके तबादले उन्हें स्वीकार नहीं हैं। जिसको लेकर जगह जगह लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
बहज के पीएमश्री शीला जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकुट बिहारी शर्मा के तबादले के विरोध में मंगलवार को विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य के स्थानांतरण निरस्त करने की मांग उठाई। बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर एकजुट हुए विद्यार्थियों ने ‘प्रिंसिपल वापस लाओ’ के नारे लगाते हुए कहा कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो विद्यालय के मुख्य गेट की तालाबंदी कर आंदोलन और उग्र किया जाएगा।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाचार्य मुकुट बिहारी शर्मा राजनीति का शिकार हो गए हैं। उनके कार्यकाल में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। दोपहर को परिसर में ग्रामीणों ने तबादला निरस्त की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरवीर चाहर और महेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है।
जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य निशा शर्मा के तबादले का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य के तबादले का विरोध किया। ग्रामीणों ने मौके से ही गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के मोबाइल पर बात कर तबादले को निरस्त कराने की मांग की। जिस पर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। लखपत सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच सुन्दर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने तबादला निरस्त की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।