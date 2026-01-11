Bharatpur Illegal Mining : भरतपुर में अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, घेरकर पीटा, 4 गिरफ्तार

अवैध खनन होने की सूचना पर खनिज विभाग, राजस्व विभाग व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खनन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में टीम को अवैध खननकर्ताओं द्वारा मौके से अवैध खनन कर सेण्ड स्टोन की चोरी करना पाया गया। इस पर खनिज विभाग ने अवैध खननकर्ताओं पर करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।