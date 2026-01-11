Rajasthan : अमित शाह ने एक घंटे सीएम भजनलाल से बंद कमरे में की चर्चा, राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना हुई तेज!

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका
Rajasthan : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा भाजपा संगठन और राज्य सरकार दोनों के लिहाज से खास रहा। दोपहर के कार्यक्रम में जहां उन्होंने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया, वहीं शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक हालात की नब्ज टटोली।
पुलिस अकादमी में हुए कार्यक्रम के बाद अमित शाह करीब साढ़े तीन घंटे मुख्यमंत्री आवास पर रहे। इस दौरान सभी नेताओं के साथ सामूहिक मंथन हुआ, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अमित शाह के बीच करीब एक घंटे अलग से चर्चा हुई।
निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए अमित शाह पुलिस अकादमी से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां करीब डेढ़ घंटे चली बैठकों में उन्होंने एसआइआर, आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के साथ ही विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित चुनावों में मारवाड़ी वोटर्स की भूमिका को लेकर फीडबैक लिया।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राज्यवर्धन राठौड़, मदन दिलावर, हीरालाल नागर, मंजू बाघमार, झाबर सिंह खर्रा, वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सहित कई नेताओं से चर्चा हुई।
सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सरकार को बेहतर ढंग से काम करने का संदेश दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद रहे। अमित शाह और पीयूष गोयल यहीं से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े। रात आठ बजे के बाद दोनों रवाना हुए।
पीयूष गोयल मुंबई और अमित शाह तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुए। अमित शाह के इस फीडबैक कार्यक्रम से प्रदेश में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रियों के रिक्त पदों को भरने को लेकर मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को भी बल मिला है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग