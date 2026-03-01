Holi Special Trains : राजस्थान से यूपी-बिहार समेत कई राज्यों के लिए 65 स्पेशल ट्रेनें, पढ़ें पूरी लिस्ट

जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (फोटो-अनुग्रह सोलोमन)
जयपुर। होली पर्व के दौरान बढ़ने वाले यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। रेलवे की ओर से रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक सुगम, सुरक्षित और निर्बाध रेल सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि होली के अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र में 35 स्पेशल ट्रेनों के कुल 273 ट्रिप संचालित किए जा रहे हैं, जबकि 30 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में 216 ट्रिप का विस्तार किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए 53 नियमित ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के 141 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं।
प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी एवं रेलवे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से स्टेशनों पर लगातार निगरानी की जा रही है, जबकि कंट्रोल रूम से स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यालय और मंडल स्तर पर उच्च अधिकारी नियमित रूप से व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे वॉर रूम सक्रिय रखे गए हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि विभिन्न मार्गों पर यात्री भार की समीक्षा के बाद गोरखपुर, समस्तीपुर, योगनगरी ऋषिकेश, अमृतसर, मैसूरू, काकिनाडा, गोमतीनगर, भावनगर टर्मिनस, हावड़ा, तिरुपति, मऊ, साबरमती सहित कई गंतव्यों के लिए स्पेशल रेल सेवाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही साईं नगर शिर्डी, खडकी, वलसाड, बांद्रा टर्मिनस, दौंड, सोलापुर, संतरागाछी, कोयंबटूर और मुंबई सेंट्रल के लिए स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई है।
होली के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा, स्वच्छता और अनाधिकृत यात्रा की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल, टीटीई या रेलवन ऐप/139 के माध्यम से दें। ट्रेनों की जानकारी रेलवे वेबसाइट, रेलवन ऐप, एनटीईएस ऐप और अधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
