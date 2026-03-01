Holi Special Trains : राजस्थान से यूपी-बिहार समेत कई राज्यों के लिए 65 स्पेशल ट्रेनें, पढ़ें पूरी लिस्ट

होली के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा, स्वच्छता और अनाधिकृत यात्रा की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल, टीटीई या रेलवन ऐप/139 के माध्यम से दें। ट्रेनों की जानकारी रेलवे वेबसाइट, रेलवन ऐप, एनटीईएस ऐप और अधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।