Bharatpur: दहेज प्रताड़ना के बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, रोती-बिलखती रही मासूम बेटी, 11 लाख और कार की करते थे मांग

ससुर ब्रज मोहन, जेठ मनीष, ननद डोली व हेमलता तथा नंदोई हरेंद्र और राजेश लगातार 11 लाख रुपए और कार की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट की जाती थी। परिजनों का आरोप है कि घटना वाले दिन नीतू और रमन के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जब रमन ने नीतू को बचाने की कोशिश की तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया और नीतू को जबरन जहर पिला दिया गया। बाद में रमन ने किसी तरह बाहर निकलकर मायके पक्ष को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर परिजन ससुराल पहुंचे और नीतू को शाम करीब 4 बजे आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन करीब एक घंटे के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया।