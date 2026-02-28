Rajasthan Bus Accident: पिता के सामने हुए बेटे के 2 टुकड़े, सड़क पर गिरा धड़, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

भीषण बस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर से भिड़ंत के बाद जब निजी बस घड़सीवाड़ा फांटा पर रुकी तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बस के ऊपर केबिन में घायल अवस्था में धारूराम जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि 'मेरा बेटा शिवराज पीछे गिर गया है, उसे लेकर आओ।' परिवार सहित यात्रा कर रहे राउता बागोड़ा, जालौर निवासी धारूराम के तीन वर्षीय पुत्र शिवराज की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। शिवराज का सिर कट कर धड़ पीछे सड़क पर गिर गया। वहीं दूसरा बेटा युवराज (5) भी इस दुर्घटना में जान गंवा बैठा। धारूराम की पत्नी बीबा को गंभीर हालत में जोधपुर अस्पताल रेफर किया गया है।